Erdoğan: BM 80. Genel Kurul ABD Temaslarını Verimli Geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurul kapsamındaki ABD temaslarının verimli geçtiğini ve ülkeye döndüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:20
Erdoğan'dan ABD temaslarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle gittiği ABD'deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

"Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle düzenlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizi çok verimli programlar, temaslar ve görüşmelerle başarılı bir şekilde tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, tüm dünyada vicdanın sesi olmaya devam edecek."

Erdoğan, paylaşımı sırasında NSosyal hesabından yayınladığı gönderide Türk bayrağı emojisine ve ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

