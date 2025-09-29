Erdoğan: BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin Davası ve İki Devletli Çözüm Öne Çıktı

Erdoğan, Kabine Toplantısı Sonrası Millete Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, iç ve dış politika gündemine dair önemli gelişmeleri paylaştı. Erdoğan, konuşmasında BM 80. Genel Kurulu'ndaki temaslara ve Türkiye'nin diplomatik duruşuna vurgu yaptı.

Taziye ve Kabine Gündemi

Erdoğan, yaşamını yitiren şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler için, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil diliyorum. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı'nda ele alınan konuların iç ve dış politika açısından kritik olduğunu belirten Erdoğan, son üç haftadaki dış temaslar ve iç uygulamalara ilişkin özet yaptı.

Dış Temaslar ve Öne Çıkan Programlar

Erdoğan, dış politikadaki faaliyetleri şöyle sıraladı: 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılım; Filistin, Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve Katar'a yönelik saldırılar karşısında ortak tavır çağrısı. Ziyaretin Katar ile dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi.

17 Eylül'de Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temelinin atıldığını, projenin iki yıl içinde tamamlanacağını ve Hariciye Teşkilatı'nın 334.500 metrekare kapalı alana sahip modern bir yerleşkeye kavuşacağını belirtti.

18 Eylül'de Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreniyle ilgili olarak ise, kuralarla 630 kişinin daha kamuya atandığını ve toplam rakamın 51.947 olduğunu açıkladı.

Kooperatifler, TEKNOFEST ve İŞKUR Gençlik

Erdoğan, 19 Eylül'de düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması'nda 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı'nın tanıtıldığını, destek tutarlarında artış sağlandığını ve makine-ekipman, sergi desteği ile nitelikli personel desteğinde yükseltmeler yapıldığını aktardı. Destek rakamları özel olarak şu şekilde paylaşıldı: makine, ekipman ve demirbaş alım desteği 400 bin'den 1 milyon'a; sergi ve fuar katılım destekleri 60 bin'den 150 bin'e; nitelikli personel istihdam desteği 1 kişi için yıllık 204 bin'den 266 bin'a, 2 kişi için 408 bin'dan 532.800'e yükseltildi.

TEKNOFEST'in 13'üncüsünün 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, gençlerin projelerini tebrik etti ve TEKNOFEST neslinin tarih yazacağına dair inancını yineledi.

Bu yıl başında başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'ndan geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını anımsatan Erdoğan, yoğun talep nedeniyle bu dönemin kontenjanını 150 bin'e çıkardıklarını ve hedeflerinin 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrenciyi programa dahil etmek olduğunu açıkladı.

BM 80. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Mesajı

Erdoğan, güçlü bir heyetle katıldıkları BM 80. Genel Kurulu'nu verimli değerlendirdiklerini; Amerikan iş dünyası, düşünce kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye'nin yatırım ve ticaret fırsatlarını anlattıklarını söyledi. Türkevi'nin diplomasinin merkezi olarak önemine dikkat çekti.

Erdoğan, "İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80'inci Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. 22 Eylül Pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi oldukça yoğundu." ifadelerini kullandı ve konferansa katılarak Türkiye'nin duruşunu net biçimde kayda geçirdiklerini belirtti.

Genel Kurul'da hitabında Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çektiğini, Gazze'deki zulmün "soykırım boyutunu aşıp 'toplu kıyıma' evrildiğini" vurguladığını; Gazzeli kardeşlerin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü rakam ve fotoğraflarla ortaya koyduklarını söyledi. Uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdı.

Görüşmeler ve Bölgesel Mesajlar

Erdoğan, hitabında ayrıca Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya yönelik mesajlar verdiğini; Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını güçlü biçimde savunduklarını, ada gerçekliğinden hareketle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısını yinelediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi ve aile kurumu konusundaki duruşunu uluslararası gündeme taşıdığını, dış politikanın 360 derece bakış açısıyla yürütüldüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve bölge liderlerinin katıldığı Gazze konulu toplantının verimli geçtiğini aktaran Erdoğan, toplantıda Gazze'deki kanı durdurmak için liderler olarak atılabilecek adımları masaya yatırdıklarını söyledi. Ayrıca 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda uygulama ve reformları iklim zirvesinde anlattıklarını belirtti.

Genel Kurul marjında Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam başta olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini; Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

(Sürecek)