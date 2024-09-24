Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Filistin Sorununa Dikkat Çekti

Filistin'in Bağımsızlığı İçin Acil Adımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda hitap ederek, Filistin topraklarının 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak tanınmasının ertelenemez bir gereklilik olduğunu belirtti.

İnsan Hakları İhlalleri ve Cezasızlık

Erdoğan, İsrail'in işlediği suçlardan dolayı faillerin hesabını vermeden vicdanların rahatlayamayacağını vurgulayarak, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Ülkede açılan davayı desteklediklerini ifade etti. "Yıkılan şehirlerin milyarlarca dolarlık hasarını tazmin etmek zorundayız" diyen Erdoğan, hukuki mücadelelerinin süreceğini de belirtti.

Ateşkes ve İşgal Sorunu

Gazze'de ateşkes ihtiyacını dile getiren Erdoğan, asıl sorunun İsrail tarafından yapılan işgaller olduğunu söyledi. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, haklıdan yana olmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

Suriye ve Irak Üzerine Vurgular

Suriye'deki iç çatışmanın 14. yılına dikkat çeken Erdoğan, ülkenin henüz istikrara kavuşmadığını belirtti. Irak'ın terörle mücadelesinin önemine değinen Erdoğan, bölgeye dair her ülkenin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Enerji İşbirliği ve Diplomasi Vurgusu

Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, adil bir barış için diplomasi ve diyalog çabalarını artıracaklarını ifade etti. Ek olarak, Türkiye'nin enerji ve çevre konusunda işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin desteklenmesi gerektiğini öne sürdü.