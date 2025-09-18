Erdoğan: Bölgeyi İstikrarsızlığa Hapsetme Planları Tutmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak" diyerek emperyalist ve siyonist güçlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye yönelik tehditlere karşı kararlı duruşunu yineledi ve dış güçlerin girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

"Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak"

Açıklama, bölgesel istikrar ve egemenlik vurgusunu öne çıkardı. Erdoğan'ın sözleri, dış müdahalelere karşı güçlü bir duruş mesajı niteliği taşıdı.

