Erdoğan: Bölgeyi İstikrarsızlığa Hapsetme Planları Tutmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye yönelik tehditlere karşı kararlı duruşunu yineledi ve dış güçlerin girişimlerine karşı uyarıda bulundu.
"Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak"
Açıklama, bölgesel istikrar ve egemenlik vurgusunu öne çıkardı. Erdoğan'ın sözleri, dış müdahalelere karşı güçlü bir duruş mesajı niteliği taşıdı.