Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ile Görüşecek

Erdoğan, Bosna Hersek ile İlişkileri Güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşme, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Erdoğan ayrıca, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına da katılacak.

Görüşmenin ve iftar programının saatleri ise İstanbul'da 14.00 ve 19.25 olarak belirlenmiş durumda.