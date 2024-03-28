Erdoğan Bursa’da: “Temmuz’da emekli maaşlarını gözden geçireceğiz”

31 Mart Yerel Seçimlerine son 2 gün kala, AKP seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim kampanyası kapsamında Bursa’da Gökdere Meydanı’nda düzenlenen mitinge AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, seçim konuşmasında “Temmuz’da emekli maaşlarını gözden geçireceğiz” sözleri ile emeklilere mesaj verdi.

Sözlerine Bursa’daki kalabalığı selamlayarak başlayan Erdoğan, Bursa’nın köklü tarihini öven bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ederek Bursa halkına teşekkür eden Erdoğan, “yüzde 55 oranındaki desteğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Bursa’nın bu duruşunu 31 Mart Yerel Seçimlerinde de görmek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı, “Bursa’da yeni bir dönem başlatacağız” dedi.

Erdoğan’da emeklileri umutlandıran mesaj

Bursa’daki mitingde önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Yılın ilk altı ayındaki enflasyon verilerini gözden geçireceğiz ve emekli maaşlarını yeniden masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarında yapılan yüzde 50’Lik artışa, 5 bin TL ödemelere, kamu bankalarının promosyonlarının 12 bin TL’ye kadar çıkarılmasına dikkat çeken Erdoğan, Temmuz ayında emekli maaşlarında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeşe geçeceğini belirten Erdoğan, vatandaşların refah seviyesinin de yeniden artacağını dile getirdi.