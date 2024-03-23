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Erdoğan büyük Ankara mitinginde: “Sandıkları patlatalım”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük Ankara mitinginde konuşma yaptı. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "31 Mart'ta her şey değişecek" dedi.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 15:15
Erdoğan büyük Ankara mitinginde: “Sandıkları patlatalım”

AKP tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen büyük Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, vatandaşlara seslendi. Konuşmasının başında Rusya’da yaşanan terör saldırısına değinen Cumhurbaşkanı, Rusya hükümetine taziyelerini iletti. İnsanlığın ortak düşmanı olarak tanımladığı teröre karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Rus halkının acısını paylaştıklarını dile getirdi.

“31 Mart’ta her şey değişecek”

Alandaki kalabalığın 200 bin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu katılımın 31 Mart’ta Ankara’da her şeyi değiştireceğini söyledi. Genel seçimlerdeki oy oranlarına dikkat çeken Erdoğan, milletvekili seçimlerinde partisine yüzde 47, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise kendisine yüzde 49 oy veren Ankara’ya teşekkür ederken, yerel seçimlerde bu oranın artmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

“5 yıl boşa gitti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş dönemini kastederek 5 yılın Ankara için boşa gittiğini söyledi. “Ankara’nın başkentlik sıfatına layık bir hizmet için 31 Mart çok önemli” diyen Erdoğan, “sandıkları patlatalım” ifadesi ile Ankaralılardan partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olan Turgut Altınok’u desteklemelerini istedi.

“Matruşka ittifakı”

Erdoğan mitingde yaptığı konuşmasında CHP’ye yüklendi. CHP ile DEM arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, bu ilişkiyi “matruşka ittifakı” olarak tanımladı. Ardından CHP’nin “para sayma” görüntülerine konuyu getiren Cumhurbaşkanı, “kimse de çıkıp para kulesiyle ilgili doğru düzgün bir açıklama yapamıyor” sözleri ile CHP’yi eleştirdi. CHP Genel Başkanı’nı “darbe çığırtkanı” olarak suçlayan Erdoğan, “böyle ana muhalefet partisi olmaz” dedi.

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