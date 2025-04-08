Erdoğan, CHP'yi Eleştirerek Sokak Eylemlerine Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokaktan medet umuyor, sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak da budur" ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayında Siyasi Polemiklerden Uzak Durduk

Ramazan boyunca içsel bir yolculuğa çıktıklarını ve siyasi polemiklerden uzak durmaya özen gösterdiklerini belirten Erdoğan, CHP'nin "çiğ ve çirkin" söylemlerine kulak asmadıklarını vurguladı. Erdoğan, "Bunu da hadsize had bildirmekten çekindiğimiz için değil, ramazanın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz, büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler" dedi.

CHP’nin Faşizan Yüzü Ortaya Çıktı

CHP'nin demokratik bir parti gibi davranmadığını belirten Erdoğan, "Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha görmüştür. Protesto bahanesiyle oluşan sokak eylemleri, CHP Genel Başkanı'nın ifadelere yansıyan bir saldırıya dönüştü" diye ekledi.

Yolsuzluk Soruşturmasına Dikkat Çekti

Erdoğan, CHP Genel Başkanının, yüzlerce milyar lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engellemeye çalıştığını belirterek, "Yolsuzluğu ortaya çıkaran MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, bu kurumlarda çalışan kamu görevlilerini itham etmekte, adalete hesap verme aşamasını ertelemeye çalışmaktadır" dedi.

Panik İçinde Suçlarını Gizlemeye Çalışıyorlar

Erdoğan, muhalefetin panik içinde olduğunu ve suçlarını gizlemek için yollara başvurduklarını dile getirerek, "Panikteki telaş, aslında üzerlerinde biriken yolsuzluğun farkında olduklarını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yabancı Destek Arayışı Boşa Çıktı

Hukuki süreçte gereğini yapacaklarını söyleyen Erdoğan, geçmişteki yalancılığı hatırlatarak, yolsuzluklarını savunmak için ülkesini Batıya şikayet edenlerin hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Erdoğan, "Medet umdukları tüm odaklar onları yüzüstü bıraktı" diyerek, CHP'nin inandırıcılığının zedelendiğini vurguladı.