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Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçileri kabul etti

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçileri kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ülkenin yeni Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerine güven mektuplarını kabul etti ve ikili ilişkileri geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.