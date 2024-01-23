Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ülkenin yeni Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerine güven mektuplarını kabul etti ve ikili ilişkileri geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz'in yeni Ankara büyükelçilerini ağırladı. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti.

büyükelçiler

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçileri kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını teslim etti ve bazı büyükelçilik personellerini tanıttı. Büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çeken Erdoğan, sonrasında Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçileriyle tek tek görüşme yaptı.

büyükelçiler

büyükelçiler

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