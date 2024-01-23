Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ülkenin yeni Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerine güven mektuplarını kabul etti ve ikili ilişkileri geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz'in yeni Ankara büyükelçilerini ağırladı. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını takdim etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçileri kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını teslim etti ve bazı büyükelçilik personellerini tanıttı. Büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çeken Erdoğan, sonrasında Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçileriyle tek tek görüşme yaptı.