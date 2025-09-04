Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik: Gürcistan'ı 3-2 Mağlup Ettikleri İçin

Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki galibiyet sonrası kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Görüşme, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.