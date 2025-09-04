DOLAR
Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na Tebrik: Gürcistan'ı 3-2 Mağlup Ettikleri İçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı arayarak tebrik etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Görüşme, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

