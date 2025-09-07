Erdoğan'dan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 Dünya İkinciliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Erdoğan, NSosyal'den yaptığı paylaşımda Tayland'da düzenlenen organizasyonda elde edilen başarıya dikkat çekerek takımın ülkeye gurur yaşattığını vurguladı.
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları.
Erdoğan paylaşımında, Türk bayrağı ve voleybol topu emojilerine de yer verdi.