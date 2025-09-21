Erdoğan'dan ABD Ziyareti Öncesi Kritik Açıklamalar: Trump Görüşmesi, Filistin ve Suriye

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Washington görüşmesi ve gündem

Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçeceğini ve burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Bu görüşmede başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirecek konuların ele alınacağını belirtti.

Erdoğan, bölgesel meselelerin görüşmenin öncelikli konuları arasında yer alacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor."

Barış ve istikrarın korunmasının liderlere büyük sorumluluk yüklediğini kaydeden Erdoğan, "Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini, bunun yerine sulhu sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin diplomasi ve BM süreci

Filistin'in BM'de devlet olarak tanınmasına yönelik Türkiye'nin tutumuna ilişkin soru üzerine Erdoğan, iki gün önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ankara'yı ziyaret ettiğini ve kapsamlı görüşmeler yapıldığını hatırlattı. Erdoğan, "Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, dünyada şu ana kadar BM'de Filistin'i tanıyan ülke sayısının yaklaşık 140 olduğunu belirterek, bu sayının artmasının Filistin'in tanınmışlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye ilişkileri

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın BM temasları sonrasına ilişkin değerlendirmesinde, uzun süren bir dönemin ardından Suriye'nin benliğine ve bağımsızlığına kavuşmasının komşu ülke olarak Türkiye'yi rahatlattığını söyledi. Erdoğan, geçmiş dönemdeki temasların ve dayanışmanın Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olduğunu aktardı.

Erdoğan ayrıca şu açıklamayı yaptı: "Yakın bir süre içerisinde de gerek Sayın Şara gerek Dışişleri Bakanı, onları Ankara'da ağırlayacağız. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu vesilesiyle de Amerika'da, Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız da olacaktır. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız."

CHP iddiasına sert yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, söz konusu iddiayı reddetti ve eleştiride bulundu: "O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur." Erdoğan, partinin sözcüsünün gerekli cevabı verdiğini bildirerek, "Bizler, uçak alımlarını filan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile ABD arasında yapılacak herhangi bir anlaşma veya alışverişin doğrudan muhatap olan liderlerle yürütüleceğini vurguladı.

Erdoğan, ziyaret ve görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.