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Erdoğan'dan Aile Kurumuna Destek: Küresel Rüzgarlarla Oynamayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumuna yönelik eleştirilerde bulunarak küresel etkilerin tehlikelerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:54
Erdoğan'dan Aile Kurumuna Destek: Küresel Rüzgarlarla Oynamayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Kurumuna Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun korunmasının önemine vurgu yaptı. Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp, erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldıran yaklaşımların tehlikelerine dikkat çekti.

Küresel Etkiler ve Çağdaşlık

Erdoğan, bu durumu "bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar" sözleriyle ifade etti. Aile yapısının toplumun belkemiği olduğunun altını çizen Erdoğan, bu değerlerin korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

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