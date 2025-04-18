Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz’da Zam Beklentisi Mı?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü, Temmuz ayına çevrilmişken, beklenen ara zam konusundaki tartışmalar gündemi yeniden hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayında yaptığı "Enflasyonda sapma olursa gerekeni yaparız" açıklamasıyla asgari ücretlilere umut vermişti. Ancak bu umutların akıbeti, Temmuz'da maaş artışı olup olmayacağı merak ediliyor.

Ankara Kulislerinden Çarpıcı Bilgi

Bu konuda son bilgiyi paylaşan isim, GRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan oldu. Sözcan, canlı yayında yaptığı açıklamada, Ankara kulislerinden gelen asgarî ücrete ara zam yapılması yönünde şu an için olumlu sinyallerin mevcut olmadığını vurguladı. "Şu an itibarıyla sinyaller olumsuz" diyerek, milyonlarca vatandaşın umudunu sorgulattı.

Asgari Ücret Ve Enflasyon Rakamları

2025 yılı için yapılan yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret, yılın ilk aylarında çalışanların yüzünü güldürmüştü. Ancak artan enflasyon oranları ve hayat pahalılığı, maaşların erimesine neden oldu. Sözcan, Temmuz ayına kadar enflasyon rakamlarının takip edildiğini ifade etti ve "Ocak, Şubat, Mart itibarıyla 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10.07 oldu" şeklinde bilgi verdi.

Asgari Ücrete Temmuz Zam Talepleri Arttı

Son dönemde enflasyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte, asgari ücretlilerin alım gücünde ciddi düşüş yaşandı. Bu durum, ara zam beklentilerinin artmasına sebep oldu. Uzmanlar, alınması gereken önlemlerin aciliyetine dikkat çekiyor.

Zam Beklenmiyor

Sözcan, programda ayrıca, AK Parti kulislerinden edindiği bilgileri aktararak, "Asgari ücrete ara zam olacak mı? Şu an itibarıyla ara zam planlanmıyor. Eğer çok olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması düşünülmüyor" şeklinde konuştu. Bu açıklama, milyonlarca asgari ücretlinin Temmuz beklentilerini derin bir belirsizliğe soktu.