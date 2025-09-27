Erdoğan'dan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Şehitleri Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü" dolayısıyla Karabağ'ın ve ülkenin işgal altındaki topraklarının özgürlüğüne kavuşmasında hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri andı.

Erdoğan'ın paylaşımı

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır."

Paylaşımdaki vurgu, Karabağ'ın Azerbaycan ile olan birlikteliği ve şehitlerin fedakârlığına yönelik hürmet oldu.