Erdoğan'dan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Şehitleri Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde Karabağ'ın kurtarılmasında şehit düşenleri ve gazileri NSosyal hesabından yayımladığı mesajla andı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:04
Erdoğan'dan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Şehitleri Anma Mesajı

Erdoğan'dan Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Şehitleri Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü" dolayısıyla Karabağ'ın ve ülkenin işgal altındaki topraklarının özgürlüğüne kavuşmasında hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri andı.

Erdoğan'ın paylaşımı

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır."

Paylaşımdaki vurgu, Karabağ'ın Azerbaycan ile olan birlikteliği ve şehitlerin fedakârlığına yönelik hürmet oldu.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
2
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi
3
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı
4
Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu
5
Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp
6
Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak
7
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı