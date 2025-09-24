Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde 2035 Emisyon Taahhüdü

Konuşma ve hedefler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti. Erdoğan, İklim Kanunu'nun Temmuz ayında kabul edilmesinin 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Erdoğan, emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi sütun üzerine inşa ettiklerini söyledi.

İkinci ulusal katkı beyanının tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz."

Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken, sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık." dedi. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendirdiklerini ve demir yolu yatırımlarına öncelik verdiklerini belirtti.

Erdoğan, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kilit sektörleri dönüştürmeye devam edeceklerini, bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansmana erişim ve teknoloji alanındaki işbirliklerinin elzem olduğunu kaydetti. Eşinin himayesindeki 'sıfır atık' hareketinin iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol oynadığını özellikle vurguladı. Ayrıca 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedefledikleri 31. COP Taraf Devletler Konferansı ile bu çabaları taçlandırmayı temenni ettiklerini söyledi.

Konuşmasını İklim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek tamamladı.

New York temasları ve Trump görüşmesi

İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, New York temaslarını değerlendirdi: "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak."

Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.