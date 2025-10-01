Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

Cumhurbaşkanı'nın paylaşımı ve vurguları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajla, din görevlilerine teşekkür ve selamlarını iletti. Mesajda, haftanın hayırlara vesile olması temennisine yer verildi.

Erdoğan, NSosyal hesabından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, ülkemizin her bölgesinde büyük bir özveriyle görev yapan imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."