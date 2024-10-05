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Erdoğan'dan Diyalog ve Dayanışma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisiyle düzenlediği buluşmada diyalog çağrısı yaparak, muhalefeti eleştirdi ve ekonomik kalkınma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:53
Erdoğan'dan Diyalog ve Dayanışma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İktidar ve Muhalefet Arasında Diyalog Çağrısı

Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Sıkı diyalog zeminini genişletmek için çaba gösterdiklerini belirten Erdoğan, buna engel olmak isteyenlerin olduğunu vurguladı. "Ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara şunu söylemek isterim; ‘Türkiye’ye bir hayrım dokunsun’ diyorsanız, gölge etmeyin. Sizden başka ihsan istemiyorum," dedi.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Erdoğan, konuşmasının devamında, yeni bir paylaşım savaşı yürütüldüğünü ve bunun İsrail üzerinden gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye’nin her bir vatandaşıyla bölgesinin güven kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Şunu herkes bilsin ve anlasın; Türkiye büyük bir ülkedir," şeklinde devam etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

"Bu yangın, el ele verip söndürmezsek eninde sonunda size de ulaşacak" diyerek dünya genelindeki Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, ekonomik tedbirlerden bahsetti. "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yapmak artık bir mecburiyettir. Biz birbirimize her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhalefete Eleştiriler

Erdoğan, muhalefetin durumu hakkında eleştirilerde bulundu. "Koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyorlar," diyen Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun zehirli diliyle siyasi atmosferi germeye çalıştığını ifade etti.

Oruç Reis Gemisi ve Ekonomik Kalkınma

Erdoğan, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'ye uğurlandığını belirterek, "Somali artık ekonomik kalkınma ile anılacak." dedi. Türkiye'nin sismik faaliyetlerini artırarak bölgeye ekonomik refah getireceğine inandığını vurguladı.

Sonuç

Programın sonuna doğru, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılan herkese teşekkür etti ve Türkiye Buluşmaları'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Buluşmada bakanlar, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililerin bulunması dikkat çekti.

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