Erdoğan'dan Dünya Liderlerine Çağrı: Filistinli Mazlumların Yanında Dimdik Durun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası liderlere birlik ve kararlılık çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada tüm dünya liderlerine seslenerek dayanışma çağrısı yaptı.

"Bütün dünya liderlerine sesleniyorum; gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür"

Erdoğan'ın ifadeleri, uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çekiyor ve insanlık adına acil destek çağrısı niteliği taşıyor.