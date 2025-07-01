Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

AK Parti'de Yaz Dönemi Hedefleri Belirlendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 172. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaz döneminde kadın ve gençlik kollarının sahada aktif olacağını belirtti. Erdoğan, bu dönemi teşkilat olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade etti.

"Yaz Mevsimi Fırsat Olacak"

Erdoğan, partililere, "Buna hazır mıyız?" diyerek, yaz mevsiminin partileri için bir fırsat olmayacağını vurguladı. Faaliyetlerin kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarla etkileşimde bulunarak sürdürüleceğini belirtti.

Yaz Seninle Güzel Etkinlikleri ve Gençlere Hedef

Yaz ayları için hazırlanan programlar arasında, "Yaz Seninle Güzel" başlıklı etkinlikler de yer alıyor. 2028 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 5,6 milyon genç için çalışmalar yürütüleceği bildirildi. Bu kapsamda, 2025 yazında 750 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

"Muhalefetle Farkı Artıracağız"

Erdoğan, yaz döneminin muhalefetle aralarındaki farkı açma fırsatı olarak değerlendirileceğini belirterek, yalan ve iftiraların önünü doğru bilgileri vatandaşlara aktararak keseceklerini ifade etti. Teşkilat üyelerinden bu çalışmaların en yüksek verimle hayata geçirilmesi için özveriyle çalışmalarını bekledi.

Türkiye'ye Çağ Atlattık

Erdoğan, partinin 23 yıllık hizmet sürecinde birçok alanda önemli gelişmeler sağlandığını dile getirerek, muhalefetin hizmet yarışında AK Parti'nin gerisinde kaldığını belirtti. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin başarılarının altını çizen Erdoğan, "Gerçek belediyecilik denilince akla gelen ilk hareket biziz" dedi.

Son olarak, tüm teşkilata teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın kendilerini doğru yoldan ayırmamasını diledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.