Erdoğan'dan Guterres'e: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

Erdoğan, Guterres'e İsrail'in Gazze saldırılarının bölgesel ve küresel barışı hedef aldığını belirterek, insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e baskı çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:37
Erdoğan'dan Guterres'e: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

Erdoğan'dan Guterres'e: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan konular

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını vurguladı.

Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin diplomatik çabaları

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını belirterek, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin tanımasına 'Hamas'a ödül' tepkisi
2
Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme
3
Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir
4
Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi
5
Erdoğan-Menfi Görüşmesi: Türkiye'den Libya'ya Kalıcı Destek
6
Trump: NATO Ülkeleri Rus Uçaklarını Düşürebilir
7
Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davasında Ara Karar: Muhasebe Personeli Tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek