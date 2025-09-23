Erdoğan'dan Guterres'e: Gazze'ye Yardım İçin İsrail'e Baskı Artırılmalı

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ele alınan konular

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını vurguladı.

Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze'ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail'e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin diplomatik çabaları

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını belirterek, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

BM sisteminde revizyon ihtiyacının son yıllarda net bir biçimde ortaya çıktığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin yapılacak çalışmalara her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğini, dünya barışının korunmasının öneminin son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalarda daha iyi anlaşıldığını kaydetti.