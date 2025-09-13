Erdoğan'dan Hamdi Kılıç İçin Başsağlığı — Teşkilat Akademisi Kapanışı

Erdoğan'dan Hamdi Kılıç İçin Başsağlığı ve Teşkilat Akademisi Mesajları

Haliç Kongre Merkezi — Teşkilat Akademisi Kapanış Programı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan, programın kapanışında İstanbulluları, dava ve yol arkadaşlarını, partisinin teşkilat mensuplarını ve gençleri selamlayarak sözlerine başladı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, teşkilat mensuplarının teveccühleri, muhabbetleri ve ahde vefaları için teşekkür etti; bu dayanışmanın sürekli kalmasını temenni etti.

Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin derin üzüntüsünü ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim başdanışmanım, muhterem dava ve yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Yakın mesai ekibimizden olan Hamdi kardeşim, devlet ve siyaset alanındaki birikimiyle uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Velut kalemi, ufuk açıcı fikirleri ve çalışkanlığıyla sadece davamıza değil ülkemize de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Devletine, milletine, inancına bağlı, bu ülkenin değerleriyle barışık, kendini bu memlekete adayan çok değerli, çok çalışkan, samimi bir dostu kaybettik. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini ve fedakarlıklarını daima şükranla anacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz. Kendisine bir kez daha Rabb'imden rahmet ve mağfiret diliyor, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Ruhu şad, kabri nur, mekanı inşallah cennet olsun."

Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığını liderliği ve dört aylık kapsamlı programı en verimli şekilde uygulamaları nedeniyle tebrik etti. "Bu Senin Hikayen" temasıyla ülke genelinde düzenlenen akademilere katılan ve katkı sunan dava arkadaşlarına şükranlarını iletti.

Eğitimlerin açılışını Ankara'da Genel Merkez'deki Liderlik Okulu'nda gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, ortaya konan vizyonun hareketin yol haritası niteliğinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bugün ise İstanbul'da 80. il eğitim programımızı sizlerle birlikte 86 milyonun huzurunda gerçekleştiriyoruz." dedi ve akademideki eğitimlerin ülke ve parti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı idealine vurgu yapan Erdoğan, bu hedefi gerçekleştirecek AK kadrolara sevgi ve saygılarını sundu.

(Sürecek)

