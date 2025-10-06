Erdoğan'dan İstanbul'un Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü Mesajı

Erdoğan'dan İstanbul'un Kurtuluşunun 102'nci Yıl Dönümü Mesajı

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'ne kutlama mesajı gönderdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Erdoğan, kentin kurtuluş yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini iletti.

Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini vurguladı.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum.