Erdoğan'dan Kabine Açıklaması: Trump Görüşmesi, Enerji, THY ve 500 Bin Konut

Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum' dedi.

Enerji politikası ve tedarik çeşitliliği

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyüdükçe yıllık enerji talebinin de arttığını belirterek, enerji sepetini genişletme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bir taraftan arama ve sondaj faaliyetleriyle yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarırken, diğer taraftan kaynak çeşitlendirmesine gittiklerini dile getirdi.

'Tek bir gayemiz vardır, o da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır.' Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk döneminde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıların bu politikanın isabetini gösterdiğini vurguladı. İmzalanan sözleşmeler sayesinde hem sanayide çarkların dönmesinin hem de vatandaşların kışı rahat geçirmesinin sağlandığını kaydetti.

Erdoğan, diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika'yı da önemli bir ortak olarak gördüklerini ve doğal gaz ve nükleer enerjiye dair imzalanan mutabakatın stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Havacılık ve THY'nin büyüme hikâyesi

Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında kaydettiği gelişmenin herkesin takdirini topladığını söyleyen Erdoğan, 2002'de 10,4 milyon yolcuya hizmet veren Türk Hava Yollarının filosunun 65 uçaktan, uçuş ağının 103 destinasyondan oluştuğunu hatırlattı.

Erdoğan, THY'nin 2024 sonu itibarıyla yıllık yolcu sayısının 85 milyona ulaşırken filonun 470'in üzerine çıktığını, uçuş ağının ise 350 destinasyona yükseldiğini açıkladı. Böylece yolcu sayısında 8 kattan fazla, uçak sayısında 7 kata yakın, uçuş noktasında ise 3 katı aşan bir artış yaşandığını belirtti. Şirketin 2025 hedefinin 90 milyonun üzerinde yolcu taşımak olduğunu söyledi.

Filoya 2006'da 100'üncü, 2012'de 200'üncü, 2016'da 300'üncü, 2023'te 400'üncü uçak katıldığını, 500'üncü uçakın da önümüzdeki aylarda filoya dahil olacağını ifade etti.

Erdoğan, THY'nin 100'üncü yılı olan 2033 için filo hedefinin 813 uçak olduğunu, bu hedefe yönelik olarak gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişinin hazırlandığını söyledi.

Uçak alımı sürecine değinerek, 'Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez.' ifadelerini kullandı ve ihtiyaç tespiti, planlama, pazarlık ve uzun müzakereler gerektirdiğini anlattı.

Eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, rüşvet iddiaları ve muhalefetin söylemleri hakkında sert sözlerle tepki gösterdi: 'Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz, akıllarının ermediği konularda büyük laf etmesinler... Ana muhalefetin başındaki zatın görevi, önüne gelene çamur atmak değil, şayet yüreği yetiyorsa Genel Merkezi'nin 13. katına kadar ulaştığı söylenen rüşvet çamurunu temizlemektir.'

Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele

Erdoğan, daha önceki Kabine Toplantılarında ifade ettikleri yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılıklarını hatırlattı. İnternet ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorununun büyüdüğünü belirtti.

Güvenlik birimleri, yargı teşkilatı ve MASAK'ın konuyu mercek altına aldığını belirten Erdoğan, 'Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz.' dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planının gözden geçirildiğini ve meselenin siyaset üstü bir konu olarak toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğini beklediklerini vurguladı.

500 Bin Sosyal Konut Projesi

Bir diğer gündem maddesi olarak sosyal konut projesini anlatan Erdoğan, 'Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz.' dedi.

Projede şehit ve gaziler, emekliler, gençler ve 3 çocuğu olan aileler için özel kontenjan ayrılacağını, TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini belirtti. Bir kısım sosyal konutun uygun şartlarla kiralanacağını ve dar gelirli ailelerin rahatlatılacağını ifade etti. Projenin detaylarının önümüzdeki günlerde yapılacak 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Programında paylaşılacağını söyledi ve 'Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun' dileğinde bulundu.

Sağlık ve Adalet personel alımları

Erdoğan, 2025 yılı için Sağlık Bakanlığına 37 bin yeni personel tahsis edildiklerini, 19 bin personelin alımının gerçekleştirildiğini ve şimdi 18 bin personel için daha ilana çıktıklarını belirtti.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecinin başlatıldığını, ayrıca 1000 hakim ve savcı yardımcısı alım sürecinin de başlatıldığını söyledi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ve alınan kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

