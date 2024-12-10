Erdoğan'dan Kritik Ekonomi Mesajları: Asgari Ücret ve Sabit Gelirliler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önümüzdeki dönemde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerin durumuyla ilgili kritik kararların alındığını belirtti.

Ekonomi Programına Dikkat

Erdoğan, "Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu. Toplantıda, AK Parti'nin iç süreçlerine de değinen Erdoğan, il kongrelerinin takvime uygun olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Uzun İktidar Dönemi ve Yenilenme

Türk siyasi tarihinde, AK Parti kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka partinin olmadığına dikkat çeken Erdoğan, bu uzun dönemin hem büyük sorumluluklar yüklediğini hem de yenilenme ihtiyacını beraberinde getirdiğini ifade etti. "Yeni şeyler söylemek gerekiyor" diyerek Mevlana'nın sözlerini anımsattı.

Mahalli Seçim Sonuçları ve Kendi Kendine Muhasebe

Mahalli seçim sonuçlarının kendilerini zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını dile getiren Erdoğan, "Sebebini dışarıda değil, başkalarında değil, elbette kendimizde arayacağız" diyerek eleştiri ve değerlendirmelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Saldırılar ve Stratejiler

Erdoğan, Türkiye'nin maruz kaldığı gizli saldırılara işaret ederek, uluslararası siyasi rekabetin ekonomiyi sabotaj eden stratejilere yöneldiğini ifade etti. "Ekonomi programımızla durumu kontrol altına aldık" diyerek, önümüzdeki dönemde sabit gelirlilerin sıkıntılarına duyarlı olunacağını belirtti.

Üretim ve İstihdamı Destekleme Vurgusu

Gelir dağılımındaki bozulmayı tersine çevirecek politikaların uygulanacağına da değinen Erdoğan, "Üretimi, istihdamı, ihracatı güçlü tutacağız" dedi. Kamu gelirlerindeki artışlarla büyük kitlelerin sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yapacaklarına vurgu yaptı.

Yerel Sergi ve Bilgilendirme

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen "Filistin Direnişinde Hanzala" sergisini gezdi. Sergi hakkında bilgi almak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile bir araya geldi.