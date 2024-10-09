Erdoğan'dan Net Açıklama: Vadedilmiş Topraklar Hezeyanı Hüsrana Yol Açacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Bir Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vadedilmiş topraklar ifadesinin yarattığı sonuçlara dair sert bir yorumda bulundu. Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum. Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır," diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirdi.

Hüsranın Bedeli

Erdoğan, bu söylemin peşinden gidenlerin ciddi bir yanılsama içinde olduğunu ve bu tutumun uluslararası ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.