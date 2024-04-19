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Erdoğan’dan Orta Doğu açıklaması: “Herkes Filistin’in yanında, ABD İsrail’i destekliyor”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran-İsrail gerilimi ile ilgili konuşan Erdoğan, Filistin meselesini de değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:36
Erdoğan’dan Orta Doğu açıklaması: “Herkes Filistin’in yanında, ABD İsrail’i destekliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a misilleme saldırısı ile ilgili olarak, “Herkes farklı bir şey söylüyor. Herhangi bir sahiplenme olmadı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Filistin’le ilgili olarak ise “Herkes Filistin’in yanında ama ABD, İsrail’e destek veriyor. Biz de farklı bir şey beklemiyorduk zaten” dedi.

“Saldırıyı sahiplenen kimse yok”

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği ifade edilen misilleme saldırısı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail başka bir şey diyor, İran farklı bir şey. Ortada düzgün bir açıklama da yok. Kim doğruyu söylüyor, bilemiyorsunuz. İsrail için zaten ‘doğru söylüyor’ diyemezsiniz” şeklinde konuştu.

“Başka türlüsünü beklemiyorduk”

Filistin konusu ile ilgili konuşan Erdoğan “BM Güvenlik Konseyi’nde ABD tarafından yapılan açıklamalardan görüyoruz ki ABD, İsrail’i yanında. Herkes Filistin’i desteklerken ABD, İsrail tarafında. Zaten başka türlüsünü de beklemiyorduk” dedi.

Irak ziyareti

Kendisine Irak ziyareti sorulan Cumhurbaşkanı, “Bu ziyareti zaten yapacaktık ancak seçim nedeniyle ertelendi. Şimdi seçimler bitti. Önce Bağdat’ı ziyaret edip sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşeceğiz. Oradan bir de Erbil ziyaretimiz olacak. Kuzey Irak’taki sorunları, Türkiye-Irak ilişkilerini konuşacağız.

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