Bu saatten sonra simit alıp karın doyurmak hayal oldu! Bakanlık’tan yüklü zam getirildi

Bakanlık açıkladı! Simit fiyatlarına da zam geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİMİT FİYATLARINA DA ZAM GELİYOR

Tacir ve sanayicilerin ürettiği mal ve hizmetlerin en yüksek fiyatlarıyla ilgili yapılacak değişiklikler Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda simit fiyatlarıyla ilgili değerlendirme Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak. Resmi Gazete'de paylaşılan değişikliklerde şu sözlere yer verildi; 'Tarifeler yönetim kurulunun teklifi ve meclis onayıyla yürürlüğe girmektedir. Tarife tespitinde ilgili meslek komitesi görüşleri alınır.





Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüş bildirmek zorunda. Ama simit ile 4-1-2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete üzerinden yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 4. maddesi birinci fıkrası kapsamında ekmekle ilgili tarifenin belirlenmesinde yönetim kurulu 15 gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ve esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediye temsilcilerinden oluşan heyet değerlendirmesiyle alınır. Heyet değerlendirmesi ile meslek komitesi görüşleri kapsamında yönetim kurulu ekmek tarifesiyle ilgili teklife Ticaret Bakanlığı olumlu görüş bildirirse ilk toplantıda meclis onayına sunulur. Bakanlık olumsuz görüş bildirirse heyet toplanmadan gerekçeyle birlikte yönetim kurulu tarafından hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alınarak meclis onayına sunulmaktadır.'