Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Müzakere ve Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası çözüm arayışlarında çatışma yerine diyaloğu ve barışı önceliklemenin önemine vurgu yaptı.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Hep birlikte çatışmayı değil müzakereyi, savaşı değil barışı öncelersek, aralanan fırsat penceresini ardına kadar açarız"

