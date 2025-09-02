DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Müzakere ve Barış Çağrısı

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında çatışma yerine müzakere, savaş yerine barışın öncelenmesi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Müzakere ve Barış Çağrısı

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Müzakere ve Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası çözüm arayışlarında çatışma yerine diyaloğu ve barışı önceliklemenin önemine vurgu yaptı.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Hep birlikte çatışmayı değil müzakereyi, savaşı değil barışı öncelersek, aralanan fırsat penceresini ardına kadar açarız"

Erdoğan, sözlerinde "çatışmayı değil müzakereyi" ve "savaşı değil barışı" önceliklemenin altını çizdi ve aralanan fırsat penceresinin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
2
Gazze İşgali: İsrail'e Yedek Asker Katılımı Düşük
3
Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi
4
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nı açtı
5
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
6
George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde
7
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter