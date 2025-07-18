Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Milyonlarca devlet memurunu ilgilendiren yarı zamanlı çalışma hakkı, artık resmi bir düzenleme olarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası bu müjdeyi verdi ve düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık memurlar, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecekler.

Yasal Bir Hak Haline Geldi

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan bu hak, memurlar için heyecanla beklenen bir gelişmeydi. "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" adı altında yürürlüğe giren karar, devlet memurluğunda yeni bir dönem başlatıyor.

Kapsayıcı Bir Düzenleme

Yeni yönetmelik, modern çalışma hayatının ve aile yapısının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlandı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki tüm kadın ve erkek memurlar bu haktan faydalanabilecek. Hak, çocuğun doğumundan itibaren başlayacak ve ilköğretime başladığı tarihe kadar geçerli olacak. Doğum yapan kadın memurlar analık izni sonrası, babalık izni bitiminde ise eşi doğum yapan erkek memurlar başvuruda bulunabilecek.

Eşler Aynı Anda Başvurabilecek

Eşlerin her ikisi de memur olması durumunda, bu haktan ayrı ayrı yararlanma talebinde bulunabilecekler. Ayrıca, düzenleme sadece biyolojik ebeveynler ile sınırlı değil; evlat edinen memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Çocuğun fiilen teslim alındığı tarihten itibaren yarı zamanlı çalışma hakkı geçerli olacak.

Çalışma Saatleri ve Kazançlar

Memurların en merak ettiği konular arasında yer alan yarı zamanlı çalışma saatleri ve kazançları açısından, haftalık mesai normal süreyi tam olarak yarısı olarak, yani yaklaşık 20 saat şeklinde düzenlenecek. Yarı zamanlı çalışan memurlar, çalıştıkları süreye karşılık olarak maaşlarının ve diğer tüm mali haklarının yarısını alacaklar. Çalışma süresi haftada 3 günü geçemeyecek ve günlük mesai ise 3 saatten az, 8 saatten fazla olmamak kaydıyla uygulanacak.

İlk Etapta 30 Bin Memur Yararlandırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, önceki sınırlı düzenlemeden yalnızca 1000 memur faydalanabiliyorken, yeni yönetmelik ile bu sayı ilk etapta 20 bin ila 30 bin arasında bir katılımla yükselebilir.