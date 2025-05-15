Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'nde Güçlü Mesajlar: 'Bu Yol Kutlu ve Zorlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'nde Vurucu Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, bu yolun hem kutlu hem de zorlu olduğunu belirterek, "Bu yol aşk ister, heyecan ister, gayret ister, gece gündüz millet için çabalama ister. Yanıp tutuşma ister," dedi.

Depremzedelere Geçmiş Olsun Dilekleri

Konuşmasında, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan ve Ankara'da da hissedilen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Teşkilat Akademisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programda eğitim vizyonunun yeni bir hamlesi üzerinde durdu.

AK Parti'nin Eğitim Vizyonu

Erdoğan, Teşkilat Akademisi'ni, partinin omurgasını güçlendiren çok önemli bir stratejik adım olarak gördüklerini ifade ederek, programın amacını şöyle açıkladı:

Dava şuurunu pekiştirmek

Siyasal bilinci geliştirmek

AK Parti'nin vizyonunu her bir kardeşimizin yüreğine nakşetmek

Bu bağlamda Erdoğan, 300 bin teşkilat mensubunun bu eğitim sürecinden bilgi ve özgüvenle, yüksek bir şuurla çıkacağına inandığını söyledi.

Teşkilat Mensuplarının Rolü

AK Parti teşkilat mensuplarını yalnızca birer üye olarak değil, büyük bir davanın neferi olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Rabb'im bizleri millete, memlekete, ümmete ve tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın," dedi.

Siyaset Anlayışı ve Tarih Bilinci

Erdoğan, AK Parti'nin politikalarından söz ederken, bu yolda yalnızca siyasi iktidar değil, bir kültürel mirası temsil ettiklerini vurguladı. Kendilerini bir araya getiren ortak bir anlayış ve amacın varlığını dile getirerek, "Biz, AK Parti'nin tabelasını takınca siyasete başlamadık," ifadelerini kullandı.

Özgüven ve Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, "Biz nereden geldiğimizi, ne olduğumuzu, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz," diyerek, teşkilat mensuplarına önemli bir mesaj verdi. Her bir üyenin, hem güçlü bir şuur taşıması hem de özgüvenli olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Özgüvenli olacağız ki çevremiz de ülkemiz de özgüvenli olsun," dedi.

Erdoğan, "Dünya yıkılsa, sizdeki ruh, umut, heyecan, cesaret ve fikir dimdik ayakta kalacak," diyerek teşkilat mensuplarının üstlendiği sorumlulukların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için yapılan zorlu mücadelenin değeri üzerinde durarak, teşkilat mensuplarına omuzlarındaki yükün bilincinde hareket etmelerini beklediğini vurguladı.

Yol ve dava arkadaşlığı yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan'ın konuşması, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı.