Erdoğan'dan TSKGV'nin 38'inci Kuruluş Yılına Tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın 38'inci yıl dönümünü NSosyal hesabından kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milli savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millileştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum."
Paylaşımdaki vurguyla Cumhurbaşkanı, vakfın kuruluşundan bu yana savunmanın millileştirilmesine katkılarına dikkat çekti ve TSKGV'ye gelecek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.