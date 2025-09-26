Erdoğan'dan TSKGV'nin 38'inci Kuruluş Yılına Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yılını kutladı ve vakfa başarı diledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın 38'inci yıl dönümünü NSosyal hesabından kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millileştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum."

Paylaşımdaki vurguyla Cumhurbaşkanı, vakfın kuruluşundan bu yana savunmanın millileştirilmesine katkılarına dikkat çekti ve TSKGV'ye gelecek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

