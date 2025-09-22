Erdoğan'dan Uluslararası Çağrı: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yayılmacılık Durmalı
Cumhurbaşkanı, bölgedeki oldubitti ve istikrarsızlığa karşı uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurma çağrısında bulundu.
Erdoğan'ın açıklaması, bölgedeki gerginlik ve hukuk ihlallerine karşı uluslararası aktörlerin sorumluluğunu vurguluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır"