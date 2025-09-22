Erdoğan'dan Uluslararası Çağrı: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yayılmacılık Durmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma Batı Şeria'daki yayılmacılığı ve Doğu Kudüs'teki oldubittileri durdurma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:27
Erdoğan'dan Uluslararası Çağrı: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yayılmacılık Durmalı

Erdoğan'dan Uluslararası Çağrı: Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yayılmacılık Durmalı

Cumhurbaşkanı, bölgedeki oldubitti ve istikrarsızlığa karşı uyarıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma seslenerek Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurma çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması, bölgedeki gerginlik ve hukuk ihlallerine karşı uluslararası aktörlerin sorumluluğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır"

