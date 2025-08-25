Erdoğan'dan Zafer Haftası Mesajı: 26 Ağustos ve Bağımsızlık Vurgusu

Erdoğan'dan Zafer Haftası Mesajı

26 Ağustos Zafer Haftası'nın Anlamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu haftayı büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

"Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir." ifadesini kullanan Erdoğan, haftanın tarihsel önemine dikkat çekti.

Tarihsel Bağlam: Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a

Erdoğan, mesajında Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz arasındaki bağa işaret ederek, Malazgirt'in Anadolu'nun kapılarını açtığını, Büyük Taarruz'un ise milletin istiklal uğruna gösterdiği fedakarlığı tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Mesajda, zafer haftasının sadece geçmişin şanlı hatıralarını hatırlatmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğe dair sorumlulukları da gündeme getirdiği vurgulandı. Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken Cumhuriyet'in her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saygı, Minnet ve Selam

Cumhurbaşkanı, Zafer Haftası'nın hedeflere ulaşma yolunda moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak şunları ifade etti: "Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Erdoğan'ın mesajı, 26 Ağustos Zafer Haftası'nın tarihi önemini hatırlatırken gelecek vizyonuna da dikkat çekti ve toplumun ortak değerleri etrafında birleşme çağrısını yineledi.