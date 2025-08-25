DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,77%
ALTIN
4.437,24 -0,13%
BITCOIN
4.566.701,69 1,13%

Erdoğan'dan Zafer Haftası Mesajı: 26 Ağustos ve Bağımsızlık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası mesajında bağımsızlık, fedakarlık ve vatan sevgisini vurguladı; şehit ve gaziler saygıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:47
Erdoğan'dan Zafer Haftası Mesajı: 26 Ağustos ve Bağımsızlık Vurgusu

Erdoğan'dan Zafer Haftası Mesajı

26 Ağustos Zafer Haftası'nın Anlamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu haftayı büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

"Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir." ifadesini kullanan Erdoğan, haftanın tarihsel önemine dikkat çekti.

Tarihsel Bağlam: Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a

Erdoğan, mesajında Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz arasındaki bağa işaret ederek, Malazgirt'in Anadolu'nun kapılarını açtığını, Büyük Taarruz'un ise milletin istiklal uğruna gösterdiği fedakarlığı tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

Mesajda, zafer haftasının sadece geçmişin şanlı hatıralarını hatırlatmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğe dair sorumlulukları da gündeme getirdiği vurgulandı. Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken Cumhuriyet'in her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Saygı, Minnet ve Selam

Cumhurbaşkanı, Zafer Haftası'nın hedeflere ulaşma yolunda moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak şunları ifade etti: "Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Erdoğan'ın mesajı, 26 Ağustos Zafer Haftası'nın tarihi önemini hatırlatırken gelecek vizyonuna da dikkat çekti ve toplumun ortak değerleri etrafında birleşme çağrısını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
2
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
3
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü
6
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme
7
Batı Şeria'da 3 Yeni Kaçak Yerleşim: 6.400 Dönüm Filistin Toprağı Gasbedildi

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı