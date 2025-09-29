Erdoğan: Dijital kumar ve yasa dışı bahisle tüm kapasiteyle mücadele

Cumhurbaşkanı dijital denetimsizliğin zorluklarına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın denetimsizliğinin çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayarak konuya ilişkin kararlılık mesajı verdi.

"Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz" dedi.

Erdoğan, sanal kumar ve yasa dışı bahis sorunlarının takip ve müdahale açısından öncelikli olduğunu belirtti. Dijital alanın denetimi konusundaki zorluklara rağmen bu meseleye ilişkin adımların kararlılıkla atılacağının altını çizdi.