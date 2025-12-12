DOLAR
Almanya, Rusya’nın Berlin Büyükelçisini siber saldırı ve dezenformasyon nedeniyle çağırdı

Almanya, Ağustos 2024’teki hava trafik kontrolü siber saldırısı ve seçim dezenformasyonu iddiaları üzerine Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev’i Dışişleri’ne çağırdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:11
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ağustos 2024’te hava trafik kontrolü sistemlerine yönelik siber saldırı ile ülkedeki seçim sürecine yönelik dezenformasyon kampanyalarının arkasında Rusya olduğuna dair tespitler doğrultusunda, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev’i bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese yaptığı açıklamada, Nechayev’in sabah saatlerinde bakanlığa geldiğini ve kendisine Almanya’nın Rusya’nın faaliyetlerini yakından takip ettiği iletildiğini belirtti. Giese, Alman yetkililerin Rus faaliyetlerine karşılık vereceğini vurguladı.

Sözcü Giese, "Rusya güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor. Rus faaliyetlerinin amacı Alman toplumunu bölmek ve Alman kurumlarına olan güveni azaltmak" dedi. Ayrıca Almanya’nın Rusya’nın eylemlerini kınadığını ve Avrupalı ortaklarla koordineli olarak karşı önlemler aldığını ifade etti.

Ne oldu?

Almanya’nın güvenlik ve istihbarat birimlerine göre, Ağustos 2024’teki siber saldırı Fancy Bear (APT28) adlı hacker grubu ve Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) ile ilişkilendirildi. Alman istihbaratı ayrıca, 2024’te başlayan ve Şubat 2025’teki genel seçimlere kadar devam eden dezenformasyon faaliyetlerinden de Rusya’yı sorumlu tuttu.

Raporda, seçimleri etkilemeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyalarında eski Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Olaf Scholz hükümetinin Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ile dönemin ana muhalefet lideri olan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve mevcut Başbakan Friedrich Merz’in hedef alındığı belirtildi. İstihbarat servisleri, kampanyada yapay zeka ile oluşturulmuş sahte araştırma raporları, deepfake görüntü dizileri, sahte gazeteci web siteleri ve yalan tanık ifadeleri kullanıldığını raporladı.

Almanya hükümeti, bu tespitler ışığında Rusya’nın hibrit eylemlerinin bedelini ödetmek için gerekli önlemleri alacağını ve bu konuda Avrupa ortaklarıyla koordinasyon içinde hareket edeceğini kaydetti.

