Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Tedros’u Johannesburg’ta kabul etti

G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki ikili temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamındaki diplomasi trafiği çerçevesinde gerçekleştirildi. Kabul, zirve alanında yapıldı ve Cumhurbaşkanı ile DSÖ Genel Direktörü arasındaki ikili temasların bir parçası oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, G20 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN BULUNDUĞU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NİN JOHANNESBURG KENTİNDE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) GENEL DİREKTÖRÜ TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS’U KABUL ETTİ.