Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Tedros’u Johannesburg’ta kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Johannesburg'ta DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:07
G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki ikili temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’u kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamındaki diplomasi trafiği çerçevesinde gerçekleştirildi. Kabul, zirve alanında yapıldı ve Cumhurbaşkanı ile DSÖ Genel Direktörü arasındaki ikili temasların bir parçası oldu.

