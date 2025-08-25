Erdoğan: Ekonomi Programımızın Meyvelerini Topluyoruz
Cumhurbaşkanı, dış ve iç risklere rağmen ekonomik başarı vurgusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomi programının sonuç vermeye başladığını ifade etti.
"Bölgemizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere, malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini topluyoruz"
Erdoğan, sözleriyle programın dayanıklılığını ve başarısını öne çıkararak, karşılaşılan zorluklara rağmen hedeflere ulaşıldığını belirtti.
