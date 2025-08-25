DOLAR
Erdoğan: Ekonomi Programımızın Meyvelerini Topluyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel çatışmalar ve küresel belirsizliklere rağmen ekonomi programının meyvelerinin toplandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:18
Cumhurbaşkanı, dış ve iç risklere rağmen ekonomik başarı vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomi programının sonuç vermeye başladığını ifade etti.

"Bölgemizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere, malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini topluyoruz"

Erdoğan, sözleriyle programın dayanıklılığını ve başarısını öne çıkararak, karşılaşılan zorluklara rağmen hedeflere ulaşıldığını belirtti.

Ekonomi programımızın meyvelerini topluyoruz ifadesi, kampanyalara ve belirsizliklere rağmen uygulanan politikaların olumlu sonuç verdiğine dikkat çekti.

