Erdoğan-Enver İbrahim Görüşmesi: Savunma Sanayi ve 10 Milyar Dolar Hedefi

Erdoğan-Enver İbrahim görüşmesi: Savunma sanayi, ticaret ve işbirlikleri öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Liderler, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katıldı ve toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Savunma sanayi ve müşterek adımlar

Görüşmelere dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde özellikle savunma sanayi konularının ele alındığını belirterek, 'Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konuları da ele aldık. Bu alanlarda Malezya’yla birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle, bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Ticaret, yatırım ve beşeri ilişkiler

Erdoğan, iki ülke arasında hedeflenen 10 milyar dolar ticaret hacmine ulaşacaklarına inandığını vurguladı. 'Malezya’nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz' sözleriyle yatırım çağrısını yineleyen Erdoğan, eğitim, kültür ve turizm başta olmak üzere halklar arası diyaloğu güçlendirecek adımların sürdürüleceğini kaydetti.

Bölgesel ve uluslararası gündem

Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler de konuşuldu. Erdoğan, iki ülkenin özellikle Gazze konusunu birlikte takip edeceğini belirtti ve 2019'da ilan edilen 'Yeniden Asya' girişimi çerçevesinde ASEAN ile iş birliğine ayrı önem verdiklerini söyledi. Erdoğan ayrıca, Enver İbrahim'in Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasına katkılarına dikkat çekti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in değerlendirmesi

Başbakan Enver İbrahim, Türkiye'nin yeteneklerine ve sanayi kapasitesine güvendiklerini belirterek, 'Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının kapasitesine, Türk sanayinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz' dedi. Enver İbrahim, yarı iletkenler ve yeni teknolojiler alanındaki potansiyeli vurguladı ve iş birliğini genişletme niyetini ifade etti.

İmzalanan ortak bildiriler ve anlaşmalar

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Enver İbrahim, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı. Ayrıca iki ülke arasında çeşitli kurumlar düzeyinde bir dizi mutabakat zaptı ve işbirliği belgesi imzalandı:

'Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı' - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından imzalandı.

'Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı' - Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Ybhg. Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid tarafından imzalandı.

'Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı' - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang tarafından imzalandı.

'Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Malezya Uluslararası Stratejik ve Araştırmalar Merkezi Arasında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' - SETA Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Malezya Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mohd Faiz Abdullah tarafından imzalandı.

'Desan Tersaneleri ve Malezya İçişleri Bakanlığı Arasında Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımına İlişkin Kabul Mektubu' - DESAN Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Amran Mohamed Zin tarafından imzalandı.

'BTK ile MCMC Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Enver İbrahim'e ziyaretleri için teşekkür ederek, Enver İbrahim'e Türkiye-Malezya kardeşliğine katkılarından dolayı Cumhuriyet Nişanı tevcih edileceğini açıkladı.

