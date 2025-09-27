Erdoğan: Gazze'de açlık 'kitle imha silahı' olarak pervasızca kullanılıyor

Cumhurbaşkanı'nın sözleri insani krize dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamasında, "Gazze'de açlık, bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu değerlendirmesi, bölgedeki açlığın yalnızca insanî bir sorun olmanın ötesine geçtiğini ve sistematik bir araç olarak kullanıldığına işaret ediyor.

Açıklama, uluslararası toplumun insani yardım ve koruma sorumluluklarına yeniden dikkat çekilmesi gerektiğini vurguluyor.