Erdoğan: Gazze'de Çocukların Ampute Edilmesi 'İnsanlığın Dip Noktası'

Cumhurbaşkanı'nın sert açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki uygulamalara ilişkin yaptığı açıklamada insanlık dışı uygulamalara tepki gösterdi.

"Bir çocuğun eline küçük diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocuklar anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Bu insanlığın dip noktasıdır"

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekerken, konuya ilişkin hassasiyeti ve tepkiyi öne çıkardı.