Erdoğan: Gazze'de Vicdan Sessiz Kalmamalı — Çocukların Açlıktan, İlaçsızlıktan Ölmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani duruma tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"(Gazze'de) Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu?"

Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne sererken uluslararası sorumluluk ve vicdanın sorgulanmasına dikkat çekiyor.