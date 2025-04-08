Erdoğan: Gazze'deki Mazlumların Yanındayız, Hakkı Haykırmaya Devam Edeceğiz

Erdoğan: Gazze'deki Mazlumların Yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki durumu ele alan Erdoğan, "Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğnenirken, biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz." dedi.

Ramazan Bayramı Vurgusu

Toplantıda, Ramazan Bayramı'nın getirdiği huzur ve mutluluğu dile getiren Erdoğan, "AK Parti teşkilatının gösterdiği gayret takdire şayan. Bu mübarek günlerin hakkını vermek adına tüm Türkiye'de önemli çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Saldırılar ve Barış Çağrısı

Erdoğan, "Gazze halkı, İslam dünyasının gözleri önünde zulme maruz kalıyor. Yaralı taşıyan ambulanslara kurşun sıkmak gibi savaş suçları işleniyor. Bu durumu asla kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu. Ayrıca, günümüz siyasal ortamında, ateşkesin sağlanması ve barış yolunun açılmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin, hem Gazze'de hem de Suriye'de huzur ve istikrar arayışını sürdüreceği vurgusunu yaptı. "İhtiyaç sahibi olan herkesin yanındayız," diyerek, Türkiye'nin insani yardımlarını da hatırlattı.

Duayla Yola Çıkıyoruz

23 yıllık siyasi kariyerinde halkın duasının kendisine rehberlik ettiğine dikkat çeken Erdoğan, ramazan süre içinde yapılan yardım çalışmaları dolayısıyla teşkilat mensuplarına teşekkür etti. "Yoksullara, kimsesizlere sahip çıkan her bir kardeşimle gurur duyuyorum," dedi.

Toplantı sonucunda Erdoğan, AK Parti'nin gelecekteki hedefleri ve toplumsal sorumluluklarını bir kez daha vurgulayarak, başkanlara ve teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.