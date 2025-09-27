Erdoğan: Gazze Meselesi "Hamas Parantezine" Sığmaz

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Gazze meselesinin sadece Hamas ile sınırlı görülmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

"Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının yavaş yavaş farkına varıyor."

Erdoğan'ın ifadeleri, bölgedeki insani ve siyasi dinamiklerin daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Açıklama, hem ulusal hem de uluslararası aktörlerin dikkatini çekti.