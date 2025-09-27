Erdoğan: Gazze Meselesi "Hamas Parantezine" Sığmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze meselesinin sadece Hamas ile sınırlı olmadığının giderek anlaşıldığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:00
Erdoğan: Gazze Meselesi "Hamas Parantezine" Sığmaz

Erdoğan: Gazze Meselesi "Hamas Parantezine" Sığmaz

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Gazze meselesinin sadece Hamas ile sınırlı görülmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

"Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının yavaş yavaş farkına varıyor."

Erdoğan'ın ifadeleri, bölgedeki insani ve siyasi dinamiklerin daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Açıklama, hem ulusal hem de uluslararası aktörlerin dikkatini çekti.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı
2
Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İşlevini Yitirdi — Bosphorus Diplomasi Forumu
3
Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı
4
Kan Kanserlerinde CAR-T ve Kök Hücreyle Uzayan Yaşam Süresi
5
Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa
6
Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale
7
Ekinci ve Gümrükçü New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı