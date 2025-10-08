Erdoğan: Gazze'nin Direniş İradesi Kırılamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze halkının direnişine dikkat çekti ve bölgedeki kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaptılarsa Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Gazze'nin topraklarını savunan kahraman evlatlarına diz çöktüremediler"

