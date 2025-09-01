Erdoğan: Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Barış Adımları Memnuniyet Verici

Erdoğan'ın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirirken Güney Kafkasya ve Orta Asya'da atılan adımların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir"

Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarının uluslararası düzeydeki yansımalarına vurgu yapıyor.

Kalıcı barış, istikrar ve refah hedeflerine yönelik atılan bu adımların olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edildi.