Erdoğan: Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Barış Adımları Memnuniyet Verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refah için atılan adımları memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:58
Erdoğan'ın Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirirken Güney Kafkasya ve Orta Asya'da atılan adımların önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir"

Erdoğan'ın sözleri, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarının uluslararası düzeydeki yansımalarına vurgu yapıyor.

Kalıcı barış, istikrar ve refah hedeflerine yönelik atılan bu adımların olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edildi.

