Erdoğan: Hedef 2028'de 17 bin 500 km, 2053'te 28 bin 600 km — Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından halkına seslendi. Ulaştırma yatırımları, tarım destekleri ve orman yangınlarıyla mücadele başlıklarında kapsamlı açıklamalar yaptı.

Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, 22 Ağustos Cuma günü Türkiye ile birlikte Güney Kafkasya için stratejik öneme haiz bir projenin temelini attıklarını hatırlattı ve bölgeye ilişkin adımları değerlendirdi.

Zengezur Koridoru ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu

Cumhurbaşkanı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattının yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Zengezur geçişinin tüm bölge için bir barış projesi olduğunu vurgulayarak, "Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır." dedi.

Erdoğan, projenin bel kemiğini oluşturan hattın 224 kilometre uzunluğunda olduğunu ve hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini açıkladı. Hat sayesinde yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacağı; toplam 2,4 milyar avroluk proje ile Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattının daha verimli hale geleceği ifade edildi.

Erdoğan, hattın Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim, ihracat ve ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek projenin hayırlı olmasını diledi.

Demir yolu ağındaki hedefler

Son 23 yılda 64 milyar dolar yatırım yapıldığını, bunun sonucu olarak demir yollarının toplam 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını ve bunun 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı tren hattı olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini "Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır." şeklinde sürdürdü. Cumhurbaşkanı, bu hedeflere ulaşılacağına inandığını belirtti.

Çiftçilere TARSİM çağrısı ve destek ödemeleri

İklim değişikliğinin tarıma etkilerine dikkat çeken Erdoğan, nisan ayında birçok ilde yaşanan zirai don hadisesinin üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin sahada olduğunu, teknik destek ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, TARSİM kapsamında 50 bin 300 üretici için toplam 23 milyar lira hasar tazminatı oluştuğunun tespit edildiğini, bunun 7 milyar lirasının ödendiğini ve kalan 16 milyar liralık kısmın da kasım ayına kadar ödeneceğini bildirdi.

Sigortası olmayan üreticiler için de telafi adımları atıldığını belirten Cumhurbaşkanı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 420 bin üreticiye yaklaşık 23,5 milyar lira destek ödeneceğini ve toplamda 46,5 milyar liralık desteğin kasım sonuna kadar 470 bin üreticinin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Erdoğan, çiftçilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısını yineleyerek devletin prim desteğinin yüzde 70'e varan oranlarda sağlandığını hatırlattı.

Orman yangınlarıyla mücadele ve alınan tedbirler

Erdoğan, bu yıl çıkan 5 bin 473 yangının 4 bin 195'inin 1 Haziran'dan itibaren meydana geldiğini belirtti. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gönüllüler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının seferberlik ruhuyla müdahale ettiğini söyledi ve yangınlarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Türkiye'nin yangınla mücadelede 27 uçak, 105 helikopter, yaklaşık 6 bin kara aracı ile tarihinin en büyük filosuna sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, yangınlarla etkin mücadele ve sonrası ağaçlandırmada Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Ormanlarımızın 3'te 2'si yangınlara hassas alanlardadır." uyarısını yaparak Birleşmiş Milletler verilerine atıfla orman yangınlarının 2030'a kadar %14, 2050'ye kadar %30 artış gösterebileceğini ifade etti. Erdoğan, yangınların yaklaşık %96'sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek piknik ateşi, sigara izmariti, anız yakma ve dikkatsiz davranışlara karşı vatandaşlardan hassasiyet istedi.

(Sürecek)