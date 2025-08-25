DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,12%
ALTIN
4.443,49 -0,27%
BITCOIN
4.605.850,51 0,27%

Erdoğan: Hedef 2028'de 17 bin 500 km, 2053'te 28 bin 600 km — Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı

Erdoğan, Kabine sonrası demir yolu hedeflerini, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattıyla Zengezur Koridoru'nu, TARSİM desteklerini ve orman yangınlarıyla mücadelenin detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:46
Erdoğan: Hedef 2028'de 17 bin 500 km, 2053'te 28 bin 600 km — Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı

Erdoğan: Hedef 2028'de 17 bin 500 km, 2053'te 28 bin 600 km — Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu hattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından halkına seslendi. Ulaştırma yatırımları, tarım destekleri ve orman yangınlarıyla mücadele başlıklarında kapsamlı açıklamalar yaptı.

Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar

Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, 22 Ağustos Cuma günü Türkiye ile birlikte Güney Kafkasya için stratejik öneme haiz bir projenin temelini attıklarını hatırlattı ve bölgeye ilişkin adımları değerlendirdi.

Zengezur Koridoru ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu

Cumhurbaşkanı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattının yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Zengezur geçişinin tüm bölge için bir barış projesi olduğunu vurgulayarak, "Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır." dedi.

Erdoğan, projenin bel kemiğini oluşturan hattın 224 kilometre uzunluğunda olduğunu ve hattın çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edileceğini açıkladı. Hat sayesinde yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacağı; toplam 2,4 milyar avroluk proje ile Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattının daha verimli hale geleceği ifade edildi.

Erdoğan, hattın Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim, ihracat ve ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek projenin hayırlı olmasını diledi.

Demir yolu ağındaki hedefler

Son 23 yılda 64 milyar dolar yatırım yapıldığını, bunun sonucu olarak demir yollarının toplam 13 bin 919 kilometreye çıkarıldığını ve bunun 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı tren hattı olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini "Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır." şeklinde sürdürdü. Cumhurbaşkanı, bu hedeflere ulaşılacağına inandığını belirtti.

Çiftçilere TARSİM çağrısı ve destek ödemeleri

İklim değişikliğinin tarıma etkilerine dikkat çeken Erdoğan, nisan ayında birçok ilde yaşanan zirai don hadisesinin üreticileri olumsuz etkilediğini aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin sahada olduğunu, teknik destek ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, TARSİM kapsamında 50 bin 300 üretici için toplam 23 milyar lira hasar tazminatı oluştuğunun tespit edildiğini, bunun 7 milyar lirasının ödendiğini ve kalan 16 milyar liralık kısmın da kasım ayına kadar ödeneceğini bildirdi.

Sigortası olmayan üreticiler için de telafi adımları atıldığını belirten Cumhurbaşkanı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 420 bin üreticiye yaklaşık 23,5 milyar lira destek ödeneceğini ve toplamda 46,5 milyar liralık desteğin kasım sonuna kadar 470 bin üreticinin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Erdoğan, çiftçilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısını yineleyerek devletin prim desteğinin yüzde 70'e varan oranlarda sağlandığını hatırlattı.

Orman yangınlarıyla mücadele ve alınan tedbirler

Erdoğan, bu yıl çıkan 5 bin 473 yangının 4 bin 195'inin 1 Haziran'dan itibaren meydana geldiğini belirtti. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gönüllüler, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının seferberlik ruhuyla müdahale ettiğini söyledi ve yangınlarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Türkiye'nin yangınla mücadelede 27 uçak, 105 helikopter, yaklaşık 6 bin kara aracı ile tarihinin en büyük filosuna sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, yangınlarla etkin mücadele ve sonrası ağaçlandırmada Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, "Ormanlarımızın 3'te 2'si yangınlara hassas alanlardadır." uyarısını yaparak Birleşmiş Milletler verilerine atıfla orman yangınlarının 2030'a kadar %14, 2050'ye kadar %30 artış gösterebileceğini ifade etti. Erdoğan, yangınların yaklaşık %96'sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek piknik ateşi, sigara izmariti, anız yakma ve dikkatsiz davranışlara karşı vatandaşlardan hassasiyet istedi.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan