Erdoğan: Hepimiz Biriz, Beraberiz — Büyük ve Güçlü Türkiye Vurgusu
Cumhurbaşkanı'nın birlik çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı verdi. Millete ve memlekete hizmet etme sorumluluğunun ortak olduğu vurgulandı.
Mesajında birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran Erdoğan, hedefin Büyük ve güçlü Türkiye olduğuna dikkat çekti.