Erdoğan: Hepimiz Biriz, Beraberiz — Büyük ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete ve memlekete hizmet ile Büyük ve Güçlü Türkiye ülküsünde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:31
Cumhurbaşkanı'nın birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı verdi. Millete ve memlekete hizmet etme sorumluluğunun ortak olduğu vurgulandı.

Mesajında birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran Erdoğan, hedefin Büyük ve güçlü Türkiye olduğuna dikkat çekti.

