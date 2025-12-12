Erdoğan ile Putin Aşkabat’ta Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabatta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Forum ve görüşme bağlamı

Erdoğan, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen forum için geldiği Aşkabat’ta temaslarını yürütüyordu. Forum sonrası konakladığı otelde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşmeye katılan isimler

Görüşmede Türkiye’den, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan yer aldı.

Rusya tarafından ise Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov toplantıda hazır bulundu.

İletişim geçmişi

Erdoğan ve Putin en son 1 Eylülde Çin’in Tianjin kentinde yüz yüze görüşmüş; daha sonra 7 Ekim ve 24 Kasım tarihlerinde telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

