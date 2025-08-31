DOLAR
Erdoğan'ın People's Daily Makalesi: Gazze, Barış ve Türkiye-Çin İşbirliği

Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Gazze'deki insani durumu, barış diplomasisini ve Türkiye-Çin ilişkilerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:34
Erdoğan'ın People's Daily'de yayımlanan makalesi: "Barış ve adalet için ortak yol"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in önde gelen gazetelerinden People's Daily için kaleme aldığı "Barış ve adalet için ortak yol" başlıklı makalesinde Türkiye'nin dış politika yaklaşımını ve küresel barışa katkılarını detaylandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, makalenin Çince ve İngilizce olarak yayımlandığını açıkladı.

Gazze ve insani çağrı

Erdoğan makalesinde Gazze'deki duruma özel bir yer verdi. Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri arasında şunlar yer aldı: "Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır. Sivil halkın güvenliği, insani yardımlara kesintisiz erişim ve kalıcı bir ateşkes için yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor."

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın hem sahada yardımları sürdürdüklerini hem de diplomasiyle ateşkes ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için çalıştıklarını belirtti.

Barış diplomasisi: Karadeniz Tahıl Girişimi ve arabuluculuk

Makalesinde Türkiye'nin güven tesis etme ve diyalog kanallarını açık tutma kararlılığına vurgu yapan Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Rusya-Ukrayna arasında İstanbul ile Antalya'da gerçekleştirilen barış görüşmeleri gibi örneklerle Türkiye'nin arabuluculuk rolünü hatırlattı. Erdoğan, girişimler sayesinde dünya genelinde milyonlarca insanın gıda güvenliğinin sağlandığını ve insani koridorların açıldığını ifade etti.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Türkiye'nin esir takaslarında üstlendiği kritik rolü ve Temmuz 2025'te İstanbul'da yeniden başlayan barış görüşmelerine ev sahipliği yaparak sürece katkıyı artırdıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı makalesinde, "Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz." mesajını bir kez daha paylaştı.

Şanghay İşbirliği Zirvesi ve Türkiye-Çin ilişkileri

Erdoğan, makalesinde 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tiencin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne değinerek, Türkiye'nin bu platformda küresel adalet, hakkaniyet ve kapsayıcı düzen vizyonunu paylaşacağını kaydetti. İletişim Başkanı Duran, Erdoğan'ın zirve marjında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çekti: "Halklarımız arasındaki münasebetlerin geçmişi binlerce yıl ötesine gidiyor." 1971'de kurulan diplomatik bağlardan bu yana siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel ilişkilerin istikrarlı biçimde geliştiğini vurguladı.

Bölgesel barış ve çok cepheli yaklaşım

Erdoğan makalesinde, mevcut uluslararası sistemin birçok kriz karşısında yetersiz kaldığını savunarak Gazze'deki gelişmeleri örnek gösterdi ve Filistin meselesine ilişkin şu görüşü tekrarladı: "1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olacak tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti inşa edilmelidir."

Türkiye'nin bölgesel barış için ekonomik, altyapı, enerji ve kültürel işbirlikleri gibi çok cepheli adımların önemine işaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin insani yardım kapasitesini artırmaya ve çok taraflı platformlarda çözüm üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Makalenin sonunda Erdoğan, "Türkiye olarak geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle bugünü şekillendiriyor, yarını ise barış, güven ve işbirliği temeli üzerinde inşa ediyoruz" ifadeleriyle küresel sorumluluk vurgusunu sürdürdü ve uluslararası toplumun ortak vicdan etrafında birleşmesinin daha adil bir dünya sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

